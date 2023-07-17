Миллиардера Бахматюка обязали выплатить Нацбанку 1,8 млрд грн

Печерский районный суд принял решение взыскать с эксвладельца ПАО "Коммерческий Банк "Финансовая инициатива" Олега Бахматюка в качестве поручителя более 1,8 млрд грн в пользу Национального банка, сообщает Экономическая правда.

Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

Решение суд принял 13 июля. Денежные средства будут взысканы банку "Финансовая Инициатива" по одному из предоставленных ранее и не возвращенных кредитов рефинансирования.

"Несмотря на многочисленные попытки Олега Бахматюка, а также связанных с ним компаний-нерезидентов уклониться от выполнения обязательств по возврату средств по договору рефинансирования, суд вынес справедливое решение по делу и удовлетворил исковые требования Национального банка в полном объеме" , - отметил директор Юридического департамента Национального банка Александр Зима.

Он добавил, что пока точку по этому делу ставить рано, однако принятие судом этого решения является определяющим событием по восстановлению нарушенных прав Национального банка. В регуляторе убеждены, что в случае его обжалования оно имеет все основания остаться в силе.

ПАО "Коммерческий Банк "Финансовая Инициатива" в 2014 году заключило с НБУ договор о кредите рефинансирования для поддержания ликвидности на сумму 2 млрд грн.

Бахматюк поручился за надлежащее исполнение банком обязательств по возврату кредита и заключил с Нацбанком договор поручительства. Следовательно, он взял на себя личные обязательства за погашение задолженности финансового учреждения перед Национальным банком.

Поскольку взятые на обязательства не были исполнены, Национальный банк в 2017 году обратился в Печерский районный суд города Киева с исковым заявлением о взыскании с него задолженности. За счет залогового имущества, предоставленного имущественными поручителями в обеспечение выполнения обязательств банка "Финансовая Инициатива" по договору рефинансирования, произошло погашение задолженности по кредиту на сумму около 200 млн. грн.

Печерский районный суд города Киева рассматривает еще 6 дел по исковым заявлениям Национального банка к Олегу Бахматюку как поручителя по долгам ПАО "ВиЭйБи Банк" и ПАО "Коммерческий Банк "Финансовая Инициатива" по другим кредитам рефинансирования.

"Общая сумма задолженности Олега Бахматюка как поручителя перед Национальным банком составляет почти 8 млрд грн" , – констатируют в НБУ.

Напоминаем:

Специализированная антикоррупционная прокуратура по материалам расследования НАБУ направила в суд дело о незаконном завладении 1,2 миллиарда гривен стабилизационного кредита "ВиЭйБи Банка" (VAB Банка).

В марте Уголовный суд Вены отказал украинской прокуратуре в экстрадиции бизнесмена, владельца агрохолдинга "Укрлендфарминг" Олега Бахматюка в Украине по делу "ВиЭйби банка" (VAB Банка).