Мільярдера Бахматюка зобов’язали виплатити Нацбанку 1,8 млрд грн

Печерський районний суд ухвалив рішення стягнути з ексвласника ПАТ "Комерційний Банк "Фінансова ініціатива" Олега Бахматюка як поручителя понад 1,8 млрд грн на користь Національного банку, повідомляє Економічна правда.

Про це повідомляє пресслужба регулятора.

Рішення суд ухвалив 13 липня. Кошти будуть стягнені банку "Фінансова Ініціатива" за одним із наданих раніше і не повернутих кредитів рефінансування.

"Незважаючи на численні спроби Олега Бахматюка, а також пов’язаних з ним компаній-нерезидентів ухилитися від виконання зобов’язань щодо повернення коштів за договором рефінансування, суд виніс справедливе рішення у справі та задовольнив позовні вимоги Національного банку в повному обсязі" , – зазначив директор Юридичного департаменту Національного банку Олександр Зима.

Він додав, що поки крапку в цій справі ставити зарано, однак ухвалення судом цього рішення є визначальною подією щодо відновлення порушених прав Національного банку. У регуляторі переконані, що у випадку його оскарження воно має всі підстави залишитися чинним.

ПАТ "Комерційний Банк "Фінансова Ініціатива" у 2014 році уклало з НБУ договір про кредит рефінансування для підтримки ліквідності на суму 2 млрд грн.

Бахматюк поручився за належне виконання банком зобов’язань з повернення кредиту та уклав з Нацбанком договір поруки. А отже, він узяв на себе особисті зобов’язання за погашення заборгованості фінансової установи перед Національним банком.

Оскільки взяті на зобов’язання не були виконані, Національний банк у 2017 році звернувся до Печерського районного суду міста Києва з позовною заявою про стягнення з нього заборгованості. За рахунок заставного майна, наданого майновими поручителями в забезпечення виконання зобов’язань банку "Фінансова Ініціатива" за договором рефінансування, відбулося погашення заборгованості за кредитом на суму близько 200 млн грн.

Наразі Печерський районний суд міста Києва розглядає ще 6 справ за позовними заявами Національного банку до Олега Бахматюка як поручителя за боргами ПАТ "ВіЕйБі Банк" та ПАТ "Комерційний Банк "Фінансова Ініціатива" за іншими кредитами рефінансування.

"Загальна сума заборгованості Олега Бахматюка як поручителя перед Національним банком становить майже 8 млрд грн" , – констатують в НБУ.

Нагадуємо:

Спеціалізована антикорупційна прокуратура за матеріалами розслідування НАБУ скерувала до суду справу про незаконне заволодіння 1,2 мільярда гривень стабілізаційного кредиту "ВіЕйБі Банку" (VAB Банку).

У березні Кримінальний суд Відня відмовив українській прокуратурі в екстрадиції бізнесмена, власника агрохолдингу "Укрлендфармінг" Олега Бахматюка в Україну в справі "ВіЕйбі банку" (VAB Банку).