ГСЧС: Россияне обстреляли пожарную часть в Сумской области – есть пострадавшие

Пожарная часть в Сумской области попала под обстрел российских войск 17 июля, пострадали шестеро пожарных, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщил глава Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям Сергей Крук.

"Циничный обстрел пожарной части в Сумской области. В очередной раз Россия обстреливает тех, кто спасает людей и подпадает под защиту Женевской конвенции.

Известно о 6 пострадавших сотрудниках ГСЧС. Все они госпитализированы".

Глава ГСЧС Украины показал фото того, что осталось от укрытия, которое спасло жизнь пожарным, и снимки раненых.

Крук отметил, что Россия является террористическим государством, а "уничтожение тех, у кого нет оружия, не может иметь оправдания".

Российские захватчики днем 17 июля обстреляли город Белополье в Сумской области, есть погибшие и раненые.