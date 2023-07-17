ДСНС: Росіяни обстріляли пожежну частину на Сумщині – є постраждалі

Пожежна частина в Сумській області потрапила під обстріл російських військ 17 липня, постраждали шестеро пожежників, повідомляє Українська правда.

Про це повiдомив голова Державної служби України з надзвичайних ситуацій Сергій Крук.

"Цинічний обстріл пожежної частини на Сумщині. Вкотре Росія обстрілює тих, хто рятує людей та підпадає під захист Женевської конвенції.

Наразі відомо про 6 постраждалих співробітників ДСНС. Всі вони госпіталізовані".

Голова ДСНС України показав фото того, що залишилось від укриття, яке врятувало життя пожежникам, та знімки поранених.

Крук наголосив, що Росія є терористичною державою, а "знищення тих, у кого немає зброї, не може мати виправдання".

Російські загарбники вдень 17 липня обстріляли місто Білопілля у Сумській області, є загиблі та поранені.