На юге ПВО сбила 6 ракет и 25 "Шахедов" — оперативное командование

В ночь на 18 июля российские войска нанесли удары ракетами и беспилотниками по южным областям Украины. Силы противовоздушной обороны сбили 6 крылатых ракет и 25 беспилотников-камикадзе типа Shahed.

Об этом сообщили в Оперативном командовании "Юг".

Сначала россияне запустили беспилотники для обнаружения и истощения сил противовоздушной обороны. После акватории Черного моря по Одессе выпущено 6 "Калибров".

"Все ракеты были уничтожены силами противовоздушной обороны. К сожалению, обломками сбитых ракет и взрывной волной от ущерба повреждены объекты портовой инфраструктуры, несколько частных домовладений. В собственном доме ранение получил пожилой человек, он госпитализирован" , — говорится в сообщении.

Также на подлете с моря в Одесской области сбили 21 вражеский беспилотник Shahed-136. Еще 4 дрона — в небе над Николаевщиной.

В Николаеве произошло попадание в объект промышленности, произошло возгорание. Пожар оперативно усмирили пожарные. Без пострадавших.