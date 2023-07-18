На півдні ППО збила 6 ракет і 25 "Шахедів" — оперативне командування

У ніч на 18 липня російські війська завдали ударів ракетами та безпілотниками по південних областях України. Сили протиповітряної оборони збили 6 крилатих ракет та 25 безпілотників-камікадзе типу Shahed.

Про це повідомили﻿ в Оперативному командуванні "Південь".

Спершу росіяни запустили безпілотники для виявлення і виснаження сил протиповітряної оборони. Опісля з акваторії Чорного моря по Одесі випущено 6 "Калібрів".

"Всі ракети було знищено силами протиповітряної оборони.На жаль, уламками збитих ракет та вибуховою хвилею від збиття пошкоджено об'єкти портової інфраструктури, кілька приватних домоволодінь. У власному будинку поранення отримав літній чоловік, він ушпиталений" , — йдеться в повідомленні.

Також на підльоті з моря на Одещині збили 21 ворожий безпілотник Shahed-136. Ще 4 дрони — в небі над Миколаївщиною.

У Миколаєві відбулось влучання в об'єкт промисловості, сталося займання. Пожежу оперативно приборкали вогнеборці. Без постраждалих.