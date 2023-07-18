Минобороны о темпах наступления ВСУ: Разминировать быстрее невозможно

Заместитель министра обороны Анна Маляр заявила, что разминировать территории на юге быстрее невозможно из-за технических моментов. Об этом она сказала в эфире национального телемарафона, сообщает Лига.net.

По ее словам, россияне понимали, что наступление Сил обороны рано или поздно начнется, а поэтому готовились и укреплялись.

Она отметила, что враг имеет превосходство в количестве вооружений и людей.

"РФ готовилась к такой войне 30 лет, ресурсов у них много, они могут себе это позволить. Надо понимать, что наши войска прорываются через заминированные участки и мощное сопротивление противника, это замедляет" , — сказала Маляр.

Чиновница подчеркнула, что сейчас украинские воины уменьшают оборонный потенциал захватчиков.