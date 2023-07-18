Міноборони про темпи наступу ЗСУ: Розмінувати швидше неможливо

Заступник міністра оборони Ганна Маляр заявила, що розмінувати території на півдні швидше неможливо через технічні моменти. Про це вона сказала в ефірі національного телемарафону, повідомляє Ліга.net.

За її словами, росіяни розуміли, що наступ Сил оборони рано чи пізно розпочнеться, а тому готувалися та укріплювалися.

Вона зазначила, що ворог має перевагу у кількості озброєнь та людей.

"РФ готувалася до такої війни 30 років, ресурсів у них багато, вони можуть собі це дозволити. Треба розуміти, що наші війська прориваються через заміновані ділянки та потужний опір противника, це сповільнює" , — сказала Маляр.

Чиновниця наголосила, що зараз українські воїни зменшують оборонний потенціал загарбників.