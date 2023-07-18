Под Одессой сбитый "Калибр" упал в дом и придавил мужчину, он выжил – МВД

Во время ночной ракетной атаки России на Одессу и область один из сбитых "Калибров" упал в частный дом и придавил хозяина, но человек выжил. Соответствующее видео опубликовало Министерство внутренних дел, сообщает Лига.net.

На видео с бодикамер патрульных, которые первые прибыли на место падения обломков после обстрела РФ Одесской области, зафиксировано, как человека живым достали из-под упавшей на него сбитой ракеты "Калибр".

"Обломками сбитых ракет и взрывной волной повреждены объекты портовой инфраструктуры, несколько частных домовладений. В собственном доме ранения получил пожилой мужчина, его забрали в больницу" , – говорится в сообщении МВД.

Как отмечается, на месте происшествия патрульные увидели проем в крыше дома.

"Зайдя в помещение, инспекторы обнаружили гражданина, прижатого остатком ракеты, он не мог двигаться. Инспекторы вместе с соседями пострадавшего извлекли мужчину из-под обломков. Полицейские вызвали все экстренные службы и до приезда медиков контролировали состояние его здоровья" , – рассказали правоохранители.

В ночь на 18 июля российские оккупанты массированно атаковали Одессу крылатыми ракетами "Калибр" и дронами-камикадзе Shahed-136. Все "Калибры" сбила﻿ ПВО.