ПВО ночью уничтожила в небе над Украиной 38 целей — Воздушные силы

В ночь на 18 июля россияне нанесли очередной комбинированный удар ракетами и дронами по Украине. Силы ПВО уничтожили 38 воздушных целей - 6 крылатых ракет "Калибр", 31 "Шахед" и один разведывательный беспилотник.

Об этом говорится в сообщении командования Воздушных сил ВСУ.

В общей сложности Россия атаковала шестью "Калибрами" и 36 ударными беспилотниками типа Shahed с южного направления.

Пуски "Калибров" осуществлялись предположительно с российского фрегата "Адмирал Эссен", "Шахеды" – из района полигона Чауда в оккупированном Крыму.

"Крылатые ракеты "Калибр" и подавляющее большинство дронов-камикадзе уничтожены на юге - в Одесской и Николаевской областях, остальные ударные БПЛА поражены в Донецкой, Харьковской и Днепропетровской областях" , - сообщили в Воздушных силах.

В оперативном командовании "Юг" ранее сообщалось, что россияне сначала запустили беспилотники для выявления и истощения сил противовоздушной обороны. После акватории Черного моря по Одессе выпущено 6 "Калибров". В результате падения обломков ракет пострадал мужчина.