ППО вночі знищила у небі над Україною 38 цілей — Повітряні сили
У ніч на 18 липня росіяни завдали чергового комбінованого удару ракетами і дронами по Україні. Сили ППО знищили 38 повітряних цілей — 6 крилатих ракет "Калібр", 31 "Шахед" та один розвідувальний безпілотник.
Про це йдеться в повідомленні командування Повітряних сил ЗСУ.
Загалом Росія атакувала шістьма "Калібрами" та 36 ударними безпілотниками типу Shahed з південного напрямку.
Пуски "Калібрів" здійснювались імовірно з російського фрегата "Адмірал Ессен", "Шахеди" – з району полігону Чауда в окупованому Криму.
"Крилаті ракети "Калібр" та переважну більшість дронів-камікадзе знищено на півдні – в Одеській та Миколаївській областях, решту ударних БпЛА уражено в Донецькій, Харківській та Дніпропетровській областях", — повідомили в Повітряних силах.
В оперативному командуванні "Південь" раніше повідомляли, що росіяни спершу запустили безпілотники для виявлення і виснаження сил протиповітряної оборони. Опісля з акваторії Чорного моря по Одесі випущено 6 "Калібрів". Внаслідок падіння уламків ракет постраждав чоловік.