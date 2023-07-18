Сырский объяснил, почему наступление идет не так быстро, как хотелось бы
Командующий Сухопутных войск ВСУ генерал-полковник Александр Сырский говорит, что из-за насыщенности минами и оборонительными барьерами получить быстрые результаты в наступлении "практически невозможно", сообщает Украинская правда.
Об этом заявил Сырский в интервью ВВС.
"Мы хотели бы получить очень быстрые результаты, но на самом деле это практически невозможно".
Сырский также добавил, что на востоке, как и на юге Украины территория насыщена минами и оборонительными барьерами. Россияне, по его словам, имеют много опорных пунктов:
"Поэтому наше продвижение идет не так быстро, как нам хотелось бы".
Однако, по словам Сырского, украинская армия имеет преимущество из-за единства военного руководства и доверия солдат.
Предыстория:
- В этом же интервью Сырский заявил, что американские кассетные боеприпасы уже прибыли в Украину и вскоре будут готовы к использованию.
- В конце июня главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что за деоккупацию каждого метра украинской земли воины платят кровью, поэтому его раздражают внешние комментарии о том, что контрнаступление происходит медленнее, чем ожидали.