Сирський пояснив, чому наступ іде не так швидко, як хотілося б

Командувач Сухопутних військ ЗСУ генерал-полковник Олександр Сирський каже, що через насиченість мінами та оборонними бар'єрами отримати швидкі результаті у наступі "практично неможливо", повідомляє Українська правда.

Про це заявив Сирський в інтерв’ю ВВС.

"Ми хотіли б отримати дуже швидкі результати, але насправді це практично неможливо".

Сирський також додав, що на сході, як і на півдні України територія насичена мінами та оборонними бар'єрами. Росіяни, за його словами, мають багато опорних пунктів:

"Тому наше просування йде не так швидко, як нам хотілося б".

Проте, за словами Сирського, українська армія має перевагу через єдність військового керівництва і довіру солдатів.

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