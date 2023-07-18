Сирський пояснив, чому наступ іде не так швидко, як хотілося б
Командувач Сухопутних військ ЗСУ генерал-полковник Олександр Сирський каже, що через насиченість мінами та оборонними бар'єрами отримати швидкі результаті у наступі "практично неможливо", повідомляє Українська правда.
Про це заявив Сирський в інтерв’ю ВВС.
"Ми хотіли б отримати дуже швидкі результати, але насправді це практично неможливо".
Сирський також додав, що на сході, як і на півдні України територія насичена мінами та оборонними бар'єрами. Росіяни, за його словами, мають багато опорних пунктів:
"Тому наше просування йде не так швидко, як нам хотілося б".
Проте, за словами Сирського, українська армія має перевагу через єдність військового керівництва і довіру солдатів.
Передісторія:
- В цьому ж інтерв’ю Сирський заявив, що американські касетні боєприпаси вже прибули в Україну і незабаром будуть готові до використання.
- В кінці червня головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний заявив, що за деокупацію кожного метра української землі воїни платять кров’ю, тому його дратують зовнішні коментарі про те, що контрнаступ відбувається повільніше, ніж очікували.