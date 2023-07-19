Байден обсудил с посланником Ватикана возвращение похищенных РФ детей

Президент Джо Байден встретился с кардиналом Ватикана Маттео Дзуппи, назначенным Папой Римским для проведения "переговоров о мире" с Украиной и Россией, сообщает Европейская правда.

Об этом говорится в сообщении Белого дома.

Отмечается, что они обсудили усилия Святого Престола по оказанию гуманитарной помощи для преодоления "масштабных страданий, вызванных продолжающейся российской агрессией в Украине, а также выступления Ватикана за возвращение принудительно депортированных украинских детей".

"Президент Байден поделился своими пожеланиями Папе Франциску продолжать служение и глобальное лидерство и приветствовал недавнее назначение американского архиепископа кардиналом" , – говорится в сообщении Белого дома.

Ранее посланник Папы Римского, итальянский кардинал Маттео Зуппи заявил, что работает над механизмом возвращения детей в Украину.