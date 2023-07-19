Байден обговорив с посланцем Ватикану повернення викрадених РФ дітей

Президент Джо Байден зустрівся з кардиналом Ватикану Маттео Дзуппі, призначеним Папою Римським для проведення "переговорів про мир" з Україною та Росією, повідомляє Європейська правда.

Про це йдеться в повідомленні Білого дому.

Зазначається, що вони обговорили зусилля Святого Престолу з надання гуманітарної допомоги для подолання "масштабних страждань, спричинених російською агресією в Україні, що триває, а також виступи Ватикану за повернення примусово депортованих українських дітей".

"Президент Байден поділився своїми побажаннями Папі Франциску продовжувати служіння та глобальне лідерство і привітав нещодавнє призначення американського архиєпископа кардиналом" , – йдеться у повідомленні Білого дому.

Раніше посланник Папи Римського, італійський кардинал Маттео Зуппі заявив, що працює﻿ над механізмом повернення дітей в Україну