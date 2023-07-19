Байден обговорив с посланцем Ватикану повернення викрадених РФ дітей
Президент Джо Байден зустрівся з кардиналом Ватикану Маттео Дзуппі, призначеним Папою Римським для проведення "переговорів про мир" з Україною та Росією, повідомляє Європейська правда.
Про це йдеться в повідомленні Білого дому.
Зазначається, що вони обговорили зусилля Святого Престолу з надання гуманітарної допомоги для подолання "масштабних страждань, спричинених російською агресією в Україні, що триває, а також виступи Ватикану за повернення примусово депортованих українських дітей".
"Президент Байден поділився своїми побажаннями Папі Франциску продовжувати служіння та глобальне лідерство і привітав нещодавнє призначення американського архиєпископа кардиналом", – йдеться у повідомленні Білого дому.
Раніше посланник Папи Римського, італійський кардинал Маттео Зуппі заявив, що працює над механізмом повернення дітей в Україну