Путин все-таки не поедет на саммит БРИКС в Южную Африку

Российский диктатор Владимир Путин не поедет на саммит стран БРИКС, который пройдет в конце августа в Южной Африке, пишет Елизавета Драбкина, РБК-Украина.

Об этом заявили в администрации южноафриканского президента.

"По взаимному согласию президент Российской Федерации Владимир Путин не будет присутствовать на саммите, но Российскую Федерацию будет представлять министр иностранных дел Сергей Лавров" , - говорится в сообщении.

Саммит БРИКС

В конце августа в Южной Африке пройдет саммит стран БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай и Южная Африка).

Визит Путина на саммит до сих пор был под вопросом, поскольку Международный уголовный суд выдал ордер на его арест за военное преступление незаконной депортации украинских детей с оккупированных территорий в Россию.

Согласно законодательству, ЮАР должна арестовать Путина в случае приезда. При этом недавно страна обвинила суд в Гааге в "двойных стандартах" и заявила, что будет искать выход и изменять законодательство.

Недавно сообщалось, что Путин приедет на саммит БРИКС в Южную Африку, но позже того же дня президент ЮАР Сирил Рамафоса предложил диктатору отправить на саммит вместо себя главу МИД. Тогда Москва отклонила такую просьбу.