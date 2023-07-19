Путін таки не поїде на саміт БРІКС до Південної Африки
Російський диктатор Володимир Путін не поїде на саміт країн БРІКС, який пройде наприкінці серпня у Південній Африці., пише Єлизавета Драбкіна, РБК-Україна.
Про це заявили в адміністрації південноафриканського президента.
"За взаємною згодою президент Російської Федерації Володимир Путін не буде присутній на саміті, але Російську Федерацію представлятиме міністр закордонних справ Сергій Лавров", - сказано у повідомленні.
Саміт БРІКС
Наприкінці серпня у Південній Африці пройде саміт країн БРІКС (Бразилії, Росії, Індії, Китаю і Південної Африки).
Візит Путіна на саміт досі був під питанням, оскільки Міжнародний кримінальний суд видав ордер на його арешт за воєнний злочин незаконної депортації українських дітей з окупованих території до Росії.
Згідно з законодавством, ПАР мала б арештувати Путіна у разі приїзду. При цьому нещодавно країна звинуватила суд у Гаазі у "подвійних стандартах" і заявила, що шукатиме вихід і змінюватиме законодавство.
Нещодавно повідомлялося, що Путін приїде на саміт БРІКС до Південної Африки, але пізніше того ж дня президент ПАР Сиріл Рамафоса запропонував диктатору відправити на саміт замість себе голову МЗС. Тоді Москва відхилила таке прохання.