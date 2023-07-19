В порту "Черноморск" уничтожены 60 тысяч тонн зерна - Минагрополитики

В порту "Черноморск" уничтожено 60 тыс. т зерна в результате российских обстрелов в ночь на 19 июля портовой инфраструктуры, задействованной в "зерновой инициативе". Об этом заявил министр аграрной политики и продовольствия Украины Николай Сольский, сообщает Укринформ.

Он отметил, что зерно, которое было уничтожено россиянами, должно было быть загружено на крупнотоннажное судно и отправлено зерновым коридором еще 60 дней назад.

По словам Сольского, ночной удар вывел из строя значительную часть зерновой экспортной инфраструктуры порта "Черноморск". При этом, по оценкам специалистов, для полноценного восстановления пострадавших ночью 19 июля объектов понадобится не менее года.

Глава Минагрополитики напомнил, что если Украина не сможет экспортировать продовольствие, то население беднейших стран окажется на грани выживания. Кроме того, пострадает экономика не только Украины, но мира. В частности, увеличится цена на зерно, и не все страны смогут позволить себе покупать сельскохозяйственную продукцию. Также значительно вырастет цена на продукты питания, в том числе муку, крупы и мясо.