У порту "Чорноморськ" знищені 60 тисяч тонн зерна – Мінагрополітики

У порту "Чорноморськ" знищено 60 тис. т зерна внаслідок російських обстрілів у ніч на 19 липня портової інфраструктури, задіяної у "зерновій ініціативі".﻿ Про це заявив міністр аграрної політики та продовольства України Микола Сольський, повідомляє Укрінформ.

Він зазначив, що зерно, яке було знищене росіянами, мало бути завантажене на великотоннажне судно і відправлене зерновим коридором ще 60 днів тому.

За словами Сольського, нічний удар вивів з ладу значну частину зернової експортної інфраструктури порту "Чорноморськ". При цьому, за оцінками спеціалістів, для повноцінного відновлення об’єктів, що постраждали вночі 19 липня, знадобиться не менш як рік.

Очільник Мінагрополітики нагадав, що коли Україна не зможе експортувати продовольство, то населення найбідніших країн опиниться на межі виживання. Крім того, постраждає економіка не лише України, а й світу. Зокрема, зросте ціна на збіжжя, і не всі країни зможуть дозволити собі купувати сільськогосподарську продукцію. Також значно зросте ціна на продукти харчування, у тому числі на борошно, крупи та мʼясо.