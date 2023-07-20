Россияне ударили по центру Николаева, есть жертвы – ОВА

Российские оккупанты ночью 20 июля нанесли удар по центру Николаева, в результате чего вспыхнул 3-этажный жилой дом и гараж. Пострадали 18 человек, из них 9, в том числе 5 детей, – госпитализированы, 2-х человек удалось спасти из-под завалов, сообщает Украинская правда.

Об этом заявил глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким.

"Россияне ударили по центру города. Горит гараж и 3-этажный жилой дом. Пожарные выехали" , – сообщил он.

Позже Ким добавил, что в результате удара по Николаеву также есть погибшие, но не уточнил информацию о количестве погибших.

"Всего пострадало 18 человек, из них 9 госпитализированы, в том числе 5 детей. 2 человека спасены из-под завалов. Это чудо, что удалось спасти" , – отметил Ким.