Росіяни вдарили по центру Миколаєва, є жертви – ОВА

Російські окупанти вночі 20 липня завдали удару по центру Миколаєва, внаслідок чого спалахнув 3-поверховий житловий будинок та гараж. Постраждали 18 осіб, з них 9, у тому числі 5 дітей, – госпіталізовано, 2 людей вдалося врятувати з-під завалів, повідомляє Українська правда.

Про це заявив голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім.

"Росіяни вдарили по центру міста. Горить гараж та 3-поверховий житловий будинок. Пожежники виїхали" , – повідомив він.

Пізніше Кім додав, що в результаті удару по Миколаєву є загиблі, але не уточнив інформацію про кількість загиблих.

"Усього постраждало 18 людей, з них 9 госпіталізовано, у тому числі 5 дітей. 2 особи врятовано з-під завалів. Це диво, що вдалося врятувати" , – зазначив Кім.