В результате атаки на Одессу погиб человек – ОВА
В результате российской воздушной атаки на Одессу в ночь на 20 июля погиб один человек. Четверо человек получили ранения, в том числе ребенок.
Об этом сообщил глава Одесской ОВА Олег Кипер.
По его словам, в ходе поисково-спасательной операции под завалами обнаружили тело охранника гражданского здания, 2002 года рождения.
"Атаковав именно порты зерновой сделки, нанеся повреждения портовой инфраструктуре, террористы попали также в объекты гражданской инфраструктуры, которые никак не связаны с портами. Разрушили админздание в центре Одессы, где взрывной волной повреждено еще несколько домов, в том числе жилых", – отметил Кипер.
В складских помещениях одного из предприятий Одесщины, куда также попал враг, вспыхнул пожар, пострадал работник. Спасатели оперативно обуздали огонь.