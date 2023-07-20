В результате атаки на Одессу погиб человек – ОВА

В результате российской воздушной атаки на Одессу в ночь на 20 июля погиб один человек. Четверо человек получили ранения, в том числе ребенок.

Об этом сообщил глава Одесской ОВА Олег Кипер.

По его словам, в ходе поисково-спасательной операции под завалами обнаружили тело охранника гражданского здания, 2002 года рождения.

"Атаковав именно порты зерновой сделки, нанеся повреждения портовой инфраструктуре, террористы попали также в объекты гражданской инфраструктуры, которые никак не связаны с портами. Разрушили админздание в центре Одессы, где взрывной волной повреждено еще несколько домов, в том числе жилых" , – отметил Кипер.

В складских помещениях одного из предприятий Одесщины, куда также попал враг, вспыхнул пожар, пострадал работник. Спасатели оперативно обуздали огонь.