Внаслідок атаки на Одесу загинула людина – ОВА

Внаслідок російської повітряної атаки на Одесу в ніч на 20 липня загинула одна людина. Четверо людей отримали поранення, зокрема дитина.

Про це повідомив﻿ голова Одеської ОВА Олег Кіпер.

За його словами, в ході пошуково-рятувальної операції під завалами виявили тіло охоронця цивільної будівлі, 2002 року народження.

"Атакувавши саме порти зернової угоди, завдавши пошкоджень портовій інфраструктурі, терористи влучили також в об'єкти цивільної інфраструктури, які ніяк не повʼязані з портами. Зруйнували адмінбудівлю в середмісті Одеси, де вибуховою хвилею пошкоджено ще кілька будинків, в тому числі житлових", – зазначив Кіпер.

У складських приміщеннях одного з підприємств Одещини, куди також поцілив ворог, спалахнула пожежа, постраждав працівник. Рятувальники оперативно приборкали вогонь.