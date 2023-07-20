Украина заручилась поддержкой Пакистана по сохранению "зернового коридора"
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба посетил Исламабад, где заручился поддержкой Пакистана по сохранению экспорта украинских зерновых по Черному морю, сообщает Экономическая правда.
Об этом сообщает пресс-служба МИД Украины.
"Главы украинской и пакистанской дипломатии обсудили угрозы глобальной продовольственной безопасности на фоне выхода РФ из Черноморской зерновой инициативы", - сообщают в МИД, подчеркивая, что это был первый в истории двусторонних отношений официальный визит главы МИД Украины в Пакистан.
"Благодаря экспорту украинских зерновых Черным морем с июля 2022 года мировые цены на муку упали почти на 20%. В то же время выход России из "зерновой сделки" приведет к существенному повышению цен на продовольствие, в частности в Азии. Миллионы жизней во всем мире стали заложниками голодных игр Кремля. Мы должны объединить наши усилия, чтобы не позволить России использовать продовольствие как оружие", - отметил Кулеба в ходе встреч с пакистанскими чиновниками.
У Дмитрия Кулебы состоялись встречи с премьер-министром Пакистана Шахбаз Шарифом и министром иностранных дел Билавалом Бхутто Зардари.
Напоминаем:
Россия заявила о выходе из Черноморской инициативы с 18 июля.
19 июля Министерство обороны РФ объявило, что все суда, независимо от флага, которые будут направляться в украинские порты с полуночи, 20 июля, Россия будет рассматривать как вовлеченные в военный конфликт.
В России также заявили, что прекращение "зерновой сделки" означает отзыв гарантий безопасности судоходства.
20 июля Украина дала зеркальный ответ на угрозы РФ относительно судоходства в Черном море. Министерство обороны Украины обнародовало заявление, в котором предупреждает, что все суда, которые с 21 июля будут направляться в порты Российской Федерации или оккупированные украинские порты, могут рассматриваться как перевозящие грузы военного назначения.