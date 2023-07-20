Україна заручилася підтримкою Пакистану щодо збереження "зернового коридору"

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба відвідав Ісламабад, де заручився підтримкою Пакистану щодо збереження експорту українських зернових Чорним морем, повідомляє Економічна правда.

Про це повідомляє пресслужба МЗС України.

"Глави української та пакистанської дипломатії обговорили загрози глобальній продовольчій безпеці на тлі виходу РФ із Чорноморської зернової ініціативи" , - повідомляють в МЗС, наголошуючи, що це був перший в історії двосторонніх відносин офіційний візит глави МЗС України до Пакистану.

"Завдяки експорту українських зернових Чорним морем із липня 2022 року світові ціни на борошно впали майже на 20%. Водночас вихід Росії із "зернової угоди" призведе до суттєвого підвищення цін на продовольство, зокрема в Азії. Мільйони життів у всьому світі стали заручниками голодних ігор Кремля. Маємо об'єднати наші зусилля, аби не дозволити Росії використовувати продовольство як зброю" , - наголосив Кулеба у ході зустрічей з пакистанськими урядовцями.

У Дмитра Кулеби відбулися зустрічі з прем'єр-міністром Пакистану Шахбаз Шаріфом та міністром закордонних справ Білавалом Бхутто Зардарі.

Нагадуємо:

Росія заявила про вихід із Чорноморської ініціативи з 18 липня.

19 липня Міністерство оборони РФ оголосило, що усі судна, незалежно від прапора, що прямуватимуть в українські порти з опівночі, 20 липня, Росія розглядатиме як залучені в військовий конфлікт.

У Росії також заявили, що припинення "зернової угоди" означає відкликання гарантій безпеки судноплавства.

20 липня Україна дала дзеркальну відповідь на погрози РФ щодо судноплавства в Чорному морі. Міністерство оборони України оприлюднило заяву, в якій попереджає, що всі судна, які з 21 липня прямуватимуть в порти Російської Федерації або окуповані українські порти, можуть розглядатися як такі, що перевозять вантажі воєнного призначення.