ВСУ за сутки ликвидировали почти 700 окупантов – данные Генштаба
Вооруженные силы Украины за минувшие сутки ликвидировали еще около 680 окупантов. Также россияне потеряли 18 артиллерийских систем, 7 средств ПВО, 4 танка и другую военную технику.
Об этом говорится в сообщении Генштаба.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 21.07.23 ориентировочно составили:
- личного состава – около 240690 (+680) человек ликвидировано,
- танков – 4133 (+4),
- боевых бронированных машин – 8080 (+15),
- артиллерийских систем – 4610 (+18),
- РСЗО – 692 (+0),
- средств ПВО – 440 (+7),
- самолетов – 315 (+0),
- вертолетов – 310 (+0),
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 3933 (+15),
- крылатых ракет – 1298 (+5),
- кораблей/катеров – 18 (+0),
- автомобильной техники и автоцистерн – 7145 (+11),
- специальной техники – 686 (+1).