ВСУ за сутки ликвидировали почти 700 окупантов – данные Генштаба

ВСУ за сутки ликвидировали почти 700 окупантов – данные Генштаба
Фото: Facebook

Вооруженные силы Украины за минувшие сутки ликвидировали еще около 680 окупантов. Также россияне потеряли 18 артиллерийских систем, 7 средств ПВО, 4 танка и другую военную технику.

Об этом говорится в сообщении Генштаба.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 21.07.23 ориентировочно составили:

  • личного состава – около 240690 (+680) человек ликвидировано,
  • танков – 4133 (+4),
  • боевых бронированных машин – 8080 (+15),
  • артиллерийских систем – 4610 (+18),
  • РСЗО – 692 (+0),
  • средств ПВО – 440 (+7),
  • самолетов – 315 (+0),
  • вертолетов – 310 (+0),
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 3933 (+15),
  • крылатых ракет – 1298 (+5),
  • кораблей/катеров – 18 (+0),
  • автомобильной техники и автоцистерн – 7145 (+11),
  • специальной техники – 686 (+1).

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