ЗСУ за добу ліквідували майже 700 окупантів – дані Генштабу
Збройні сили України за минулу добу ліквідували ще приблизно 680 окупантів. Також росіяни втратили 18 артилерійських систем, 7 засобів ППО, 4 танки та іншу військову техніку.
Про це йдеться в повідомленні Генштабу.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 21.07.23 орієнтовно склали:
- особового складу – близько 240690 (+680) осіб ліквідовано,
- танків – 4133 (+4),
- бойових броньованих машин – 8080 (+15),
- артилерійських систем – 4610 (+18),
- РСЗВ – 692 (+0),
- засобів ППО – 440 (+7),
- літаків – 315 (+0),
- гелікоптерів – 310 (+0),
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 3933 (+15),
- крилатих ракет – 1298 (+5),
- кораблів /катерів – 18 (+0),
- автомобільної техніки та автоцистерн – 7145 (+11),
- спеціальної техніки – 686 (+1).