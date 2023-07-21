ЗСУ за добу ліквідували майже 700 окупантів – дані Генштабу

ЗСУ за добу ліквідували майже 700 окупантів – дані Генштабу
Фото: Facebook

Збройні сили України за минулу добу ліквідували ще приблизно 680 окупантів. Також росіяни втратили 18 артилерійських систем, 7 засобів ППО, 4 танки та іншу військову техніку.

Про це йдеться﻿ в повідомленні Генштабу.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 21.07.23 орієнтовно склали:

  • особового складу – близько 240690 (+680) осіб ліквідовано,
  • танків – 4133 (+4),
  • бойових броньованих машин – 8080 (+15),
  • артилерійських систем – 4610 (+18),
  • РСЗВ – 692 (+0),
  • засобів ППО – 440 (+7),
  • літаків – 315 (+0),
  • гелікоптерів – 310 (+0),
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 3933 (+15),
  • крилатих ракет  – 1298 (+5),
  • кораблів /катерів – 18 (+0),
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 7145 (+11),
  • спеціальної техніки – 686 (+1).

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