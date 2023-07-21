Ночью РФ в четвертый раз атаковала Одесщину: попали в зерновые терминалы

В ночь на 21 июля россияне в четвертый раз обстреляли Одесщину ракетами "Калибр". Есть попадание в агропредприятие.

Об этом сообщил глава Одесской ОВА Одег Кипер.

"Калибры" запустили с ракетоносителя в Черном море.

"К сожалению, есть попадание в терминалы с зерном одного из агропредприятий Одесской области. Враг уничтожил 100 тонн гороха и 20 тонн ячменя" , – сообщил он.

В результате взрыва пострадали два человека – они получили резаные раны стеклом. Им предоставили необходимую медицинскую помощь.