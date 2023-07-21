Вночі РФ вчетверте атакувала Одещину: поцілили у зернові термінали

Вночі РФ вчетверте атакувала Одещину: поцілили у зернові термінали
Фото: Ministry of Defense of Ukraine

У ніч на 21 липня росіяни вчетверте обстріляли Одещину ракетами "Калібр". Є влучання в агропідприємство.

Про це повідомив﻿ голова Одеської ОВА Одег Кіпер.

"Калібри" запустили з ракетоносія в Чорному морі.

"На жаль, є влучання в термінали з зерном одного з агропідприємств Одеської області. Ворог знищив 100 тонн гороху та 20 тонн ячменю", – повідомив він.

Внаслідок вибуху постраждали дві людини – вони отримали різані рани склом. Їм надали необхідну медичну допомогу.

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