На Черниговщине российская ракета попала в дом культуры - ОК "Север"

На Черниговщине российская ракета попала в дом культуры - ОК "Север"
Фото: t.me/ok_pivnich1

На Черниговщине в результате российских обстрелов поврежден дом культуры. По предварительной информации, пострадавших нет.

Об этом сообщили в Оперативном командовании "Север".

"В результате ракетного удара по Черниговщине в одном из населенных пунктов района повреждено здание местного дома культуры. По предварительной информации, жертвы отсутствуют. Другая информация уточняется", – говорится в сообщении.

Россияне наносили ракетный удар по Черниговщине сегодня утром.

Новости

Популярные темы форума

analytics