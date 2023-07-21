На Черниговщине российская ракета попала в дом культуры - ОК "Север"
На Черниговщине в результате российских обстрелов поврежден дом культуры. По предварительной информации, пострадавших нет.
Об этом сообщили в Оперативном командовании "Север".
"В результате ракетного удара по Черниговщине в одном из населенных пунктов района повреждено здание местного дома культуры. По предварительной информации, жертвы отсутствуют. Другая информация уточняется", – говорится в сообщении.
Россияне наносили ракетный удар по Черниговщине сегодня утром.