На Чернігівщині російська ракета поцілила у будинок культури – ОК "Північ"

На Чернігівщині російська ракета поцілила у будинок культури – ОК "Північ"
Фото: t.me/ok_pivnich1

На Чернігівщині внаслідок російського обстрілу пошкоджений будинок культури. За попередньою інформацією, постраждалих немає.

Про це повідомили﻿ в Оперативному командуванні "Північ".

"Внаслідок ракетного удару по Чернігівщині в одному з населених пунктів району пошкоджена будівля місцевого будинку культури. За попередньою інформацією, жертви відсутні. Інша інформація уточнюється", – йдеться в повідомленні.

Росіяни завдавали ракетного удару по Чернігівщині сьогодні зранку.

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