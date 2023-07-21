На Чернігівщині російська ракета поцілила у будинок культури – ОК "Північ"
На Чернігівщині внаслідок російського обстрілу пошкоджений будинок культури. За попередньою інформацією, постраждалих немає.
Про це повідомили в Оперативному командуванні "Північ".
"Внаслідок ракетного удару по Чернігівщині в одному з населених пунктів району пошкоджена будівля місцевого будинку культури. За попередньою інформацією, жертви відсутні. Інша інформація уточнюється", – йдеться в повідомленні.
Росіяни завдавали ракетного удару по Чернігівщині сьогодні зранку.