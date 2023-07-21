Кремль начал скрывать маршруты поездок Путина по России – СМИ

Российский диктатор Владимир Путин все больше окружает себя режимом секретности, теперь Кремль начал скрывать перемещения диктатора в ходе официальных поездок по территории России.

Как пишет Moscow Times, что после того, как в мае беспилотники едва не атаковали резиденцию Путина в Ново-Огарево, а спустя месяц танки ЧВК Вагнер едва не вошли в Москву, Кремль начал скрывать перемещения диктатора.

На ежедневном брифинге в четверг, 21 июля, пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков анонсировал поездку диктатора в один из российских регионов, но отказался назвать, какой именно.

"По понятным причинам мы сейчас не анонсируем региональные поездки, не рассказываем наперед о местах посещения, будем сегодня это делать в течение дня" , — сказал он.

Спустя примерно шесть часов стало известно, что Путин прилетел в Мурманск, и это произошло впервые с 2014 года.

Знакомые с ситуацией источники сообщали, что после бунта Евгения Пригожина в Кремле усилились страхи внутренней дестабилизации и переворота. По словам одного из них, бывшего чиновника Кремля, сейчас "все находятся под подозрением" ФСБ.