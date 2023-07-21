Кремль почав приховувати маршрути поїздок Путіна по Росії – ЗМІ

Російський диктатор Володимир Путін все більше оточує себе режимом секретності, тепер Кремль почав приховувати переміщення диктатора під час офіційних поїздок територією Росії.

Як пише Moscow Times, що після того, як у травні безпілотники ледь не атакували резиденцію Путіна в Ново-Огарьово, а через місяць танки ПВК Вагнер ледь не увійшли в Москву, Кремль почав приховувати переміщення диктатора.

На щоденному брифінгу в четвер, 21 липня, прессекретар Путіна Дмитро Пєсков анонсував поїздку диктатора в один із російських регіонів, але відмовився назвати, який саме.

"Зі зрозумілих причин ми зараз не анонсуємо регіональні поїздки, не розповідаємо наперед про місця відвідування, будемо сьогодні це робити протягом дня" , — сказав він.

Приблизно за шість годин стало відомо, що Путін прилетів до Мурманська, і це сталося вперше з 2014 року.

Знайомі з ситуацією джерела повідомляли, що після бунту Євгена Пригожина в Кремлі посилилися страхи внутрішньої дестабілізації та перевороту. За словами одного з них, колишнього чиновника Кремля, зараз "усі перебувають під підозрою" ФСБ.