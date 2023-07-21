СБУ задержала двух пророссийских агитаторов в Киеве и Харькове
Служба безопасности задержала двух пророссийских агитаторов, оправдывавших вооруженную агрессию РФ против Украины. Один из них - бывший учитель Киевского лицея. Задержанные повторяли нарративы Кремля в эфирах российских медиа, а также во время общения среди своих знакомых.
Об этом говорится в сообщении СБУ.
В Киеве разоблачили бывшего преподавателя одного из лицеев Киева. Среди своих бывших учеников он пропагандировал идеи священника-блогера РПЦ Андрея Ткачева, которому СБУ ранее уведомила о подозрении за призывы к уничтожению украинских городов. Также он пытался навязывать постулаты рашизма под авторством русского псевдоисторика Евгения Спицына, отрицавшего существование Украины как суверенного государства.
Кроме того, враждебный пропагандист склонял знакомых граждан призывного возраста "откашивать" от службы в рядах ВСУ и восхвалял руководителей Кремля.
На Харьковщине разоблачен еще один пророссийский агитатор, участвовавший в постановочных сюжетах российских медиа в период временной оккупации региона. Тогда он проживал в захваченном в то время населенном пункте и давал интервью прокремлевским информагентствам, в которых называл войну в Украине "гражданским конфликтом". Также в этих сюжетах он добровольно призвал украинских защитников сложить оружие в пользу страны-агрессора.
Такие видео росСМИ представляли якобы позицию рядовых граждан Украины и использовали для массового распространения в информпространстве.
"После освобождения региона злоумышленник "залег на дно" и таким образом надеялся избежать правосудия", - отметили в СБУ.
На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили обоим фигурантам о подозрении по ст. 436-2 Уголовного кодекса Украины (оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, глорификация ее участников). Продолжается расследование. Задержанымм грозит до 8 лет тюрьмы.