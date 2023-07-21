СБУ задержала двух пророссийских агитаторов в Киеве и Харькове

Служба безопасности задержала двух пророссийских агитаторов, оправдывавших вооруженную агрессию РФ против Украины. Один из них - бывший учитель Киевского лицея. Задержанные повторяли нарративы Кремля в эфирах российских медиа, а также во время общения среди своих знакомых.

Об этом говорится в сообщении СБУ.

В Киеве разоблачили бывшего преподавателя одного из лицеев Киева. Среди своих бывших учеников он пропагандировал идеи священника-блогера РПЦ Андрея Ткачева, которому СБУ ранее уведомила о подозрении за призывы к уничтожению украинских городов. Также он пытался навязывать постулаты рашизма под авторством русского псевдоисторика Евгения Спицына, отрицавшего существование Украины как суверенного государства.

Фото: СБУ

Кроме того, враждебный пропагандист склонял знакомых граждан призывного возраста "откашивать" от службы в рядах ВСУ и восхвалял руководителей Кремля.

На Харьковщине разоблачен еще один пророссийский агитатор, участвовавший в постановочных сюжетах российских медиа в период временной оккупации региона. Тогда он проживал в захваченном в то время населенном пункте и давал интервью прокремлевским информагентствам, в которых называл войну в Украине "гражданским конфликтом". Также в этих сюжетах он добровольно призвал украинских защитников сложить оружие в пользу страны-агрессора.

Фото: СБУ

Такие видео росСМИ представляли якобы позицию рядовых граждан Украины и использовали для массового распространения в информпространстве.

"После освобождения региона злоумышленник "залег на дно" и таким образом надеялся избежать правосудия" , - отметили в СБУ.

На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили обоим фигурантам о подозрении по ст. 436-2 Уголовного кодекса Украины (оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, глорификация ее участников). Продолжается расследование. Задержанымм грозит до 8 лет тюрьмы.