СБУ затримала двох проросійських агітаторів у Києві та Харкові

Служба безпеки затримала двох проросійських агітаторів, які виправдовували збройну агресію РФ проти України. Один з них є колишнім учителем Київського ліцею. Затримані повторювали наративи Кремля в ефірах російських медіа, а також під час спілкування серед своїх знайомих.

Про це йдеться﻿ в повідомленні СБУ.

У Києві викрили колишнього викладача одного з ліцеїв Києва. Серед своїх колишніх учнів він пропагував ідеї священника-блогера РПЦ Андрія Ткачова, якому СБУ раніше повідомила про підозру за заклики до знищення українських міст. Також він намагався нав’язувати постулати рашизму під авторством російського псевдоісторика Євгена Спіцина, який заперечував існування України як суверенної держави.

Фото: СБУ

Крім того, ворожий пропагандист схиляв знайомих громадян призовного віку "відкошувати" від служби у лавах ЗСУ і вихваляв очільників Кремля.

На Харківщині викрито ще одного проросійського агітатора, який брав участь у постановочних сюжетах російських медіа у період тимчасової окупації регіону. Тоді він проживав у захопленому на той час населеному пункті і давав інтерв’ю прокремлівським інформагентствам, в яких називав війну в Україні "громадянським конфліктом". Також в цих сюжетах він добровільно закликав українських захисників скласти зброю на користь країни-агресора.

Фото: СБУ

Такі відео росЗМІ подавали нібито як позицію пересічних громадян України і використовували для масового поширювання в інформпросторі.

"Після звільнення регіону зловмисник "заліг на дно" і таким чином сподівався уникнути правосуддя" , – зазначили в СБУ.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили обом фігурантам про підозру за ст. 436-2 Кримінального кодексу України (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії РФ проти України, глорифікація її учасників). Триває розслідування. Затриманим загрожує до 8 років увʼязнення.