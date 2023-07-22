Банковская система Украины: что изменилось за неделю

Банковская система страны продолжает функционировать, несмотря на тяжелейшие условия, в которых она оказалась.

Собрали самые существенные изменения, которые произошли за последнюю неделю, и предлагаем их вашему вниманию.

1. Национальный банк принял решение о выводе с рынка АО «Сенс Банк»

20 июля 2023 года Национальный банк принял решение вывести с рынка системно важный банк АО «Сенс Банк». Информация об этом была опубликована 20.07.23 в 18:07 на официальном сайте﻿ регулятора.

Причиной такого решения стало то, что владельцами банка являются российские олигархи Михаил Фридман и Петр Авен. Этот факт негативно сказался как на репутации банка, так и на его дальнейших перспективах работы в Украине. На основании решения Правления Национального банка исполнительной дирекцией Фонда гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) было принято решение о введении временной администрации в АО «Сенс банк» и делегирования полномочий временного администратора банка. Временная администрация была введена с 21 июля 2023 года.

В то же время было сказано, что во время действия временной администрации сервисы для физлиц будут работать в обычном режиме, без дополнительных ограничений со стороны ФГВФЛ. Также без ограничений будут приниматься платежи юридических лиц.

2. Кабинет министров принял решение национализировать «Сенс Банк»

21 июля 2023 года Кабинет министров принял решение приобрести в полном объеме акции «Сенс Банка» (бывшего «Альфа-Банка Украина») у Фонда гарантирования вкладов физических лиц за 1 гривну. Таким образом, банк становится государственным под управлением Министерства финансов.

Участие государства в выведении с рынка системно важного банка является необходимым шагом для сохранения стабильности банковской системы и эффективным методом защиты вкладчиков и других кредиторов банка в случае применения санкций к прежним владельцам банка.

Планируется, что после окончания военного положения Министерство финансов привлечет инвесторов для продажи АО «Сенс Банк».

3. Банки продолжают повышать процентные ставки по депозитам

На уходящей неделе сразу 5 банков отметились повышением процентных ставок по депозитным вкладам как в гривне, так и в валюте.

«Правекс Банк» повысил ставки по депозитам в гривне на 3,6,9 и 12 месяцев сразу на 4,5% годовых:

на 3 месяца – с 12,5 до 17% годовых; на 6 и 9 месяцев – с 10,5 до 15% годовых;

на 12 месяцев – с 9,50 до 14% годовых.

Также «Правекс Банк» повысил ставку по депозитам в долларах США на 3 месяца с 1,00 до 1,50% годовых и ставку по депозитам в евро на 3 месяца с 0,25 до 1,00% годовых.

Monobank повысил ставки по депозитам в гривне на 3,6 и 9 месяцев на 1% годовых:

на 3 месяца – с 12 до 13% годовых;

на 6 месяцев – с 13 до 14% годовых;

на 9 месяцев – с 14 до 15% годовых.

Также Monobank повысил ставку по депозитам в долларах США на 9 месяцев с 0,10 до 1,90% годовых и ставку по депозитам в евро на 9 месяцев с 0,10 до 1,30% годовых.

«Альянс Банк» повысил ставки по депозитам в гривне на 3,6,9 и 12 месяцев:

на 3 месяца – с 12,20 до 14,50% годовых;

на 6 месяцев – с 14,50 до 15,50% годовых;

на 9 месяцев – с 14,20 до 16% годовых;

на 12 месяцев – с 13,65 до 14% годовых.

Банк «Львов» повысил ставки по депозитам в евро на 3,6,9 и 12 месяцев:

на 3 месяца – с 0,25 до 0,75% годовых;

на 6 и 9 месяцев – с 0,50 до 1,25% годовых;

на 12 месяцев – с 1,00 до 1,75% годовых.

«Кредит Днепр Банк» повысил ставку по депозитам в гривне на 3 месяца с 18 до 20% годовых. В то же время он понизил ставку по депозитам в гривне на 6 месяцев - с 20 до 18% годовых и на 12 месяцев – с 18 до 17% годовых.

4. Бесплатные переводы в Украину от «Приватбанка» и компании ZEN.COM

«Приватбанк» и компания ZEN.COM с 18 июля 2023 года запустили сервис быстрых денежных переводов из-за рубежа на карты и номера счетов IBAN «Приватбанка».

Теперь до 18 октября 2023 года (акция длится ровно 3 месяца) можно будет пополнить собственную карту, поддержать родственников или задонатить на ВСУ без комиссии.

5. Monobank запустил новый депозит для миллионеров

В Monobank появилась возможность открыть депозит в гривне на срок 3 месяца под 20% годовых. Минимальная сумма – 10 млн гривен. Депозит можно открыть как с возможностью досрочного расторжения, так и без него.