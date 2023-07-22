Банківська система України: що змінилося за тиждень

Банківська система країни продовжує функціонувати, незважаючи на найважчі умови, в яких вона опинилася.

Зібрали найістотніші зміни, які відбулися за останній тиждень, і пропонуємо їх до вашої уваги.

1. Національний банк ухвалив рішення про виведення з ринку АТ «Сенс Банк»

20 липня 2023 року Національний банк вирішив вивести з ринку системно важливий банк АТ «Сенс Банк». Інформація про це була опублікована 20.07.23 о 18:07 на офіційному сайті регулятора.

Причиною такого рішення стало те, що власниками банку є російські олігархи Михайло Фрідман та Петро Авен. Цей факт негативно позначився як на репутації банку, так і його подальших перспективах роботи в Україні. На підставі рішення Правління Національного банку виконавчою дирекцією Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (ФГВФО) було ухвалено рішення про введення тимчасової адміністрації в АТ «Сенс банк» та делегування повноважень тимчасового адміністратора банку. Тимчасову адміністрацію було запроваджено з 21 липня 2023 року.

У той же час було сказано, що під час дії тимчасової адміністрації послуги для фізосіб працюватимуть у звичайному режимі, без додаткових обмежень з боку ФГВФО. Також без обмежень прийматимуться платежі юридичних осіб.

2. Кабінет міністрів ухвалив рішення націоналізувати «Сенс Банк»

21 липня 2023 року Кабінет міністрів ухвалив рішення придбати у повному обсязі акції «Сенс Банку» (колишнього «Альфа-Банку України») у Фонду гарантування вкладів фізичних осіб за 1 гривню. Таким чином банк стає державним під управлінням Міністерства фінансів.

Участь держави у виведенні з ринку системно важливого банку є необхідним кроком для збереження стабільності банківської системи та ефективним методом захисту вкладників та інших кредиторів банку у разі застосування санкцій до колишніх власників банку.

Планується, що після закінчення військового стану Міністерство фінансів залучить інвесторів до продажу АТ «Сенс Банк».

3. Банки продовжують підвищувати процентні ставки за депозитами

Минулого тижня відразу 5 банків відзначилися підвищенням відсоткових ставок за депозитними вкладами як у гривні, так і у валюті.

«Правекс Банк» підвищив ставки за депозитами у гривні на 3,6,9 та 12 місяців відразу на 4,5% річних:

на 3 місяці – з 12,5% до 17% річних; на 6 та 9 місяців – з 10,5 до 15% річних;

на 12 місяців – з 9,50 до 14% річних.

Також «Правекс Банк» підвищив ставку за депозитами у доларах США на 3 місяці з 1,00 до 1,50% річних та ставку за депозитами у євро на 3 місяці з 0,25 до 1,00% річних.

Monobank підвищив ставки за депозитами у гривні на 3,6 та 9 місяців на 1% річних:

на 3 місяці – з 12 до 13% річних;

на 6 місяців – з 13 до 14% річних;

на 9 місяців – із 14 до 15% річних.

Також Monobank підвищив ставку за депозитами у доларах США на 9 місяців з 0,10 до 1,90% річних та ставку за депозитами у євро на 9 місяців з 0,10 до 1,30% річних.

«Альянс Банк» підвищив ставки за депозитами у гривні на 3,6,9 та 12 місяців:

на 3 місяці – із 12,20 до 14,50% річних;

на 6 місяців – з 14,50 до 15,50% річних;

на 9 місяців – з 14,20 до 16% річних;

на 12 місяців - з 13,65 до 14% річних.

Банк «Львів» підвищив ставки за депозитами в євро на 3,6,9 та 12 місяців:

на 3 місяці – з 0,25% до 0,75% річних;

на 6 та 9 місяців – з 0,50 до 1,25% річних;

на 12 місяців - з 1,00 до 1,75% річних.

«Кредит Дніпро Банк» підвищив ставку за депозитами у гривні на 3 місяці з 18 до 20% річних. Водночас він знизив ставку за депозитами у гривні на 6 місяців – з 20 до 18% річних та на 12 місяців – з 18 до 17% річних.

4. Безкоштовні перекази в Україну від «Приватбанку» та компанії ZEN.COM

«Приватбанк» та компанія ZEN.COM з 18 липня 2023 року запустили сервіс швидких грошових переказів з-за кордону на картки та номери рахунків IBAN «Приватбанку».

Тепер до 18 жовтня 2023 року (акція триває рівно 3 місяці) можна буде поповнити власну картку, підтримати родичів або задонатити на ЗСУ без комісії.

5. Monobank запустив новий депозит для мільйонерів

У Monobank з'явилася можливість відкрити депозит у гривні на 3 місяці під 20% річних. Мінімальна сума – 10 млн. гривень. Депозит можна відкрити як із можливістю дострокового розірвання, так і без нього.