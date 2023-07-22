ОВА: Оккупанты решили ликвидировать еще девять шахт в Луганской области

Оккупанты решили ликвидировать еще девять копей на временно захваченных территориях Луганской области, сообщает Деловая столица.

Об этом сообщает Луганская ОВА.

Оккупанты признали неперспективными еще девять угледобывающих предприятий в Луганской области. Их планируется передать в управление реструктуризации шахт для дальнейшей ликвидации. Туда же будет переведен и персонал, который понадобится для технического содержания этих предприятий. Конечно, со значительно меньшей заработной платой. На всех остальных ожидается увольнение, наверняка.

Кроме того, сообщается, что в Новопскове захватчики издают повестки почти на каждом блокпосте.

Объясняют, что просто хотят перечислить мужское население в преддверии выборов. Но все все понимают.