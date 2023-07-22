ОВА: Окупанти вирішили ліквідувати ще дев'ять шахт у Луганській області

Окупанти вирішили ліквідувати ще дев’ять копалень на тимчасово захоплених територіях Луганської області, повідомляє Ділова столиця.

Про це повідомляє Луганська ОВА.

Окупанти визнали неперспективними ще дев’ять вугледобувних підприємств на Луганщині. Їх планується передати до управління реструктуризації шахт для подальшої ліквідації. Туди ж буде переведений й персонал, який знадобиться для технічного утримання цих підприємств. Звісно, зі значно меншою заробітною платою. На всіх інших очікує звільнення і, напевно, похід до військкомату.

Крім того, повідомляється, що у Новопскові загарбники видають повістки майже на кожному блокпості.

Пояснюють, що просто хочуть перерахувати чоловіче населення напередодні виборів. Але всі все розуміють.