СМИ: В бывший дом Януковича под Москвой ворвался вооруженный мужчина

Раздаются взрывы и стрельба. Полиция прибыла на место происшествия, сообщает Деловая столица.

В бывший дом Януковича в подмосковном "Шервуде" ворвался вооруженный человек, пишут СМИ.

Неизвестный с автоматом ворвался в частный дом в элитном коттеджном поселке под Москвой и взял в заложники полицейского и охранников.

При этом он кричал, что только что вернулся с войны и выполняет "приказы бога". Его пытались задержать русские слабовики, но он отказался сдаваться и начал стрелять по начавшим штурм.