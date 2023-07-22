ЗМІ: До колишнього будинку Януковича під Москвою увірвався озброєнний чоловік

Лунають вибухи та стрілянина. Поліція прибула на місце події, повідомляє Ділова столиця.

До колишнього будинку Януковича в підмосковному "Шервуді" увірвалася озброєна людина, пишуть ЗМІ.

Невідомий з автоматом увірвався до приватного будинку в елітному котеджному селищі під Москвою та взяв у заручники поліцейського та охоронців.

При цьому він кричав, що щойно повернувся з війни та виконує "накази бога". Його намагалися затримати російські слабовики, але він відмовився здаватися і почав стріляти по тих, хто розпочав штурм.