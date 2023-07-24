Москву атаковали дроны: повреждено здание рядом с Минобороны РФ

Российские СМИ и Telegram-каналы сообщают об атаке беспилотников на столицу РФ, повреждено здание рядом с Министерством обороны РФ. Е﻿﻿ще один дрон попал в московский бизнес-центр "Леруа Мерлен", сообщает Украинская правда.

Около 4 часов ТГ-канал "Shot" сообщил об атаке БПЛА на Москву, из-за чего над городом были слышны звуки взрывов.

Канал сообщил о взрыве в московском бизнес-центре на улице Лихачева.

"В здании, где находится "Леруа Мерлен", выбило стекла на верхних этажах. Предварительно именно туда "влетел" БПЛА" , – написал "Shot".

В то же время ТГ-канал "Mash" сообщил, что в здании на Комсомольском проспекте, которое находится недалеко от Министерства обороны РФ, выбиты стекла, а возле здания обнаружены осколки беспилотника.

Сообщается, что на данный момент информации о погибших и пострадавших нет.

Фото: ВЧК-ОГПУ / Telegram

Фото: ВЧК-ОГПУ / Telegram

Издание "ТАСС" со ссылкой на экстренные службы подтвердило, что осколки беспилотника обнаружены на Комсомольском проспекте, а еще один беспилотник попал в высотку бизнес-центра на улице Лихачева.

А мэр Москвы Собянин сообщил, что "около 4 часов утра зафиксированы удары беспилотников по двум нежилым зданиям". По его словам, серьезных разрушений и пострадавших нет.

Позже в российском Министерстве обороны заявили, что утром 24 июля "пресекли попытку" двух украинских беспилотников атаковать объекты на территории Москвы.

"Средствами радиоэлектронной борьбы два украинских БПЛА были подавлены и потерпели крушение" , – утверждают в Минобороны РФ.

В министерстве также сообщили, что в результате атаки дронов никто не пострадал.