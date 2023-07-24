Москву атакували дрони: пошкоджено будівлю поруч з Міноборони РФ

Російські ЗМІ і Telegram-канали повідомляють про атаку безпілотників на столицю РФ, пошкоджено будівлю поруч з Міністерством оборони РФ. Ще один дрон влучив у московський бізнес-центр "Леруа Мерлен", повідомляє Українська правда.

Близько 4-ї години TГ-канал "Shot" повідомив про атаку БПЛА на Москву, через що над містом було чути звуки вибухів.

Канал повідомив про вибух у московському бізнес-центрі на вулиці Лихачова.

"У будівлі, де знаходиться "Леруа Мерлен", вибило скло на верхніх поверхах. Попередньо саме туди "влетів" БПЛА" , - написав "Shot".

Водночас TГ-канал "Mash" повідомив, що у будівлі на Комсомольському проспекті, яка знаходиться недалеко від Міністерства оборони РФ, вибито скло, а біля будівлі виявлено осколки безпілотника.

Повідомляється, що наразі інформації про загиблих і постраждалих немає.

Фото: ВЧК-ОГПУ / Telegram

Фото: ВЧК-ОГПУ / Telegram

Видання "ТАСС" із посиланням на екстрені служби підтвердило, що осколки безпілотника виявлено на Комсомольському проспекті, а ще один безпілотник влучив у висотку бізнес-центру на вулиці Лихачова.

А мер Москви Собянін повідомив, що "близько 4-ї години ранку зафіксовано удари безпілотників по двох нежитлових будівлях". За його словами, серйозних руйнувань і постраждалих немає.

Згодом у російському Міністерстві оборони заявили, що вранці 24 липня "припинили спробу" двох українських безпілотників атакувати об'єкти на території Москви.

"Засобами радіоелектронної боротьби два українських БПЛА були придушені і зазнали аварії" , – стверджують у Міноборони РФ.

У міністерстві також повідомили, що внаслідок атаки дронів ніхто не постраждав.