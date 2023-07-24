Оккупанты атаковали ночью Дунайские порты – Одесская ОВА

Оккупанты атаковали ночью Дунайские порты – Одесская ОВА
Фото: t.me/Nazars_look

В ночь на 24 июля российские оккупанты атаковали украинские порты на реке Дунай беспилотниками-камикадзе типа Shahed.

Об этом сообщил глава Одесской ОВА Олег Кипер.

Силы ПВО уничтожили три вражеских дрона.

В результате атаки пострадали шесть человек. Госпитализированы четыре, один из них в состоянии средней тяжести. Остальные трое – с легкими осколочными ранениями и ушибами тела.

"Из-за попадания разрушен ангар с зерновыми, повреждены резервуары для хранения грузов. В одном из технических помещений поднялся пожар, который уже ликвидировали", - отметил Кипер.
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Фото: t.me/Nazars_look

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