Оккупанты атаковали ночью Дунайские порты – Одесская ОВА
В ночь на 24 июля российские оккупанты атаковали украинские порты на реке Дунай беспилотниками-камикадзе типа Shahed.
Об этом сообщил глава Одесской ОВА Олег Кипер.
Силы ПВО уничтожили три вражеских дрона.
В результате атаки пострадали шесть человек. Госпитализированы четыре, один из них в состоянии средней тяжести. Остальные трое – с легкими осколочными ранениями и ушибами тела.
"Из-за попадания разрушен ангар с зерновыми, повреждены резервуары для хранения грузов. В одном из технических помещений поднялся пожар, который уже ликвидировали", - отметил Кипер.