Окупанти атакували вночі Дунайські порти – Одеська ОВА

Окупанти атакували вночі Дунайські порти – Одеська ОВА
Фото: t.me/Nazars_look

У ніч на 24 липня російські окупанти атакували українські порти на річці Дунай безпілотниками-камікадзе типу Shahed.

Про це повідомив﻿ голова Одеської ОВА Олег Кіпер.

Сили ППО знищили три ворожі дрони.

Внаслідок атаки постраждали шестеро людей. Госпіталізували чотирьох, один з них в стані середньої тяжкості. Інші троє – з легкими осколковими пораненнями та забоями тіла.

"Через влучання зруйновано ангар із зерновими, пошкоджено резервуари для збереження вантажів. В одному із технічних приміщень здійнялася пожежа, яку вже ліквідували", – зазначив Кіпер.
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Фото: t.me/Nazars_look

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