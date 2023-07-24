Окупанти атакували вночі Дунайські порти – Одеська ОВА
У ніч на 24 липня російські окупанти атакували українські порти на річці Дунай безпілотниками-камікадзе типу Shahed.
Про це повідомив голова Одеської ОВА Олег Кіпер.
Сили ППО знищили три ворожі дрони.
Внаслідок атаки постраждали шестеро людей. Госпіталізували чотирьох, один з них в стані середньої тяжкості. Інші троє – з легкими осколковими пораненнями та забоями тіла.
"Через влучання зруйновано ангар із зерновими, пошкоджено резервуари для збереження вантажів. В одному із технічних приміщень здійнялася пожежа, яку вже ліквідували", – зазначив Кіпер.