В Крыму заявили, что украинский беспилотник попал в склад боеприпасов

Руководитель оккупационной администрации Крыма Сергей Аксенов заявил о попадании в состав боеприпасов в Джанкойском районе. Он утверждает, что над Крымом сбили 11 беспилотников.

"В небе над Крымом сбиты силами ПВО и подавлены средствами РЭБ (радиоэлектронной борьбы, - ред.) 11 БПЛА противника. Произошло попадание в состав боеприпасов в Джанкойском районе" , - отметил ставленник окупантов.

Также он отметил, что обломками БПЛА якобы поврежден частный дом в Кировском районе.