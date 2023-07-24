У Криму заявили, що український безпілотник поцілив у склад боєприпасів
Керівник окупаційної адміністрації Криму Сергій Аксьонов заявив про влучання в склад боєприпасів у Джанкойському районі. Він стверджує нібито над Кримом збили 11 безпілотників.
"У небі над Кримом збито силами ППО і подавлено засобами РЕБ (радіоелектронної боротьби, - ред.) 11 БПЛА противника. Сталося влучання в склад боєприпасів у Джанкойському районі", – зазначив ставленик окупантів.
Також він зазначив, що уламками БПЛА нібито пошкоджено приватний будинок у Кіровському районі.