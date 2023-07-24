В Греции зафиксировали температурный рекорд: более 46°C жары

В воскресенье, 23 июля, в Греции зафиксировали новый температурный рекорд, когда воздух прогрелся более чем до 46°C, сообщает Европейская правда.

Об этом свидетельствуют данные автоматических метеорологических станций Афинской национальной обсерватории.

Отмечается, что температурный рекорд зафиксировали в небольшом городе Гитейо, расположенном в периферии Пелопоннес. Жара там составляла 46,4°C.

Это новый рекорд самой высокой температуры в Греции с момента начала наблюдений в 2006 году.