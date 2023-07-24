У Греції зафіксували температурний рекорд: понад 46°C спеки
У неділю, 23 липня, у Греції зафіксували новий температурний рекорд, коли повітря прогрілось до понад 46°C, повідомляє Європейська правда.
Про це свідчать дані автоматичних метеорологічних станцій Афінської національної обсерваторії.
Зазначається, що температурний рекорд зафіксували у невеликому місті Гітейо, розташованому в периферії Пелопоннес. Спека там становила 46,4°C.
Це новий рекорд найвищої температури в Греції з моменту початку спостережень у 2006 році.