Что решит Нацбанк и как это повлияет на доллар

Два летних месяца на валютном рынке наблюдался полный штиль. Последние 2-3 недели колебание курса продажи наличного «американца» в столице не превышало 15 копеек: ценники на табло оптовых обменных пунктов менялись в пределах 37,10-37,25 гривен. У наблюдающих за валютным рынком издалека могло создаться обманчивое впечатление полной стабильности, которую сложно чем-либо нарушить.

Однако далеко не все так просто. Чтобы поддерживать курс безналичного доллара на межбанковском валютном рынке, Нацбанк вновь наращивает суммы ежедневных интервенций. Так, за период с 17 по 21 июля 2023 года он продал 594,66 млн долларов, что стало максимальным недельным объемом интервенций за последние 5 месяцев. Регулятор вынужден постоянно продавать поступающие из-за рубежа валютные средства, т.к. валютная выручка экспортеров оставляет желать лучшего, а спрос со стороны импортеров сохраняется.

В данный момент сразу несколько факторов угрожают нынешней валютной стабильности. Прежде всего, стоит упомянуть о непродлении «зерновой сделки», которая закончилась на прошлой неделе. Практически сразу же российские ракеты полетели по Одессе и Одесской области, разрушая портовую инфраструктуру, участвующую в процессе экспорта зерна. Если к этому добавить и то, что пять стран-соседей Украины – Польша, Словакия, Венгрия, Болгария и Румыния – выступили не только против импорта, но даже против транзита украинского зерна через их территорию, а также, что ракетные удары начали наноситься и по инфраструктуре речных портов Дуная, становится очевидно, что вывозить зерно Украине в этом году будет очень проблематично. А ведь совсем скоро на элеваторы начнет поступать уже новый урожай 2023 года.

К чему это приведет, понять несложно: и так слабый ручеек валютных поступлений в страну может окончательно пересохнуть. Параллельно с этим существенно сократится и поступление разнообразных налогов и платежей в казну от фирм-зернотрейдеров, а значит, существенно уменьшатся возможности финансирования Вооруженных Сил Украины, ведь на военные нужды тратить зарубежную помощь запрещено.

Вторым фактором риска является намеченное на 27 июля заседание правления НБУ по вопросам монетарной политики, на котором будет рассмотрен вопрос снижения текущей учетной ставки, которая уже больше года (с 3 июня 2022 года – Ред.) сохраняется на уровне 25%. На рынке все больше разговоров о том, что Национальный банк с учетом сложившейся ситуации может начать действовать на упреждение и уже в ближайший четверг принять решение о снижении учетной ставки на 1-2% (а может, и больше). Это должно помочь украинской экономике, т.к. снижение ставки мгновенно скажется на стоимости гривневых ресурсов.

Но это будет иметь и негативный побочный эффект. Начнут снижаться процентные ставки по банковским депозитам. Как следствие, часть депозитов население заберет из банков и переведет в валюту, что приведет к росту ее стоимости. Судя по тому, что происходит на наличном валютном рынке в понедельник 24 июля, не все решили ждать четверга и начали покупать доллар, пока цены на него еще «летние». В итоге, котировки плавно пошли вверх.

Состоянием на 16:00 в столице доллары старого образца (т.н. «белый» доллар) продают по 37,26-37,27 гривен, в Полтаве – по 37,30 гривен, в Днепре – по 37,30-37,35 гривен, в Запорожье – по 37,35 гривен, а в Харькове стоимость «американца» перевалила за 37,40 гривен. Да, изменения пока видны лишь тем, кто непосредственно «в рынке», но о долларе по 36,90-37,00 уже никто не говорит. Все понимают, что минимальные цены 2023 года мы уже видели.

Когда доллар пойдет вверх?

Если решение о снижении учетной ставки будет все же принято и озвучено 27 июля, то уже в пятницу (на следующий день) цена продажи доллара в столице может дойти до 37,40-37,50 гривен. Впрочем, до конца июля действующий коридор 37,10-37,50 гривен имеет шансы сохраниться: в конце месяца предложение валюты традиционно растет как на наличном, так и на межбанковском рынке.

Но уже с начала августа шансы, что доллар выйдет из упомянутого диапазона и продолжит рост в направлении отметки 38 гривен, существенно вырастут. Многое будет зависеть от политической ситуации в стране, решений Нацбанка и того, как быстро будут решаться возникающие проблемы. И конечно же, от наших успехов или неуспехов на фронте. Да и близость осени будет побуждать тех, кто еще вчера доверял национальной валюте, «перепрятать сало», возвратившись в старый добрый надежный американский доллар…